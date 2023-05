(Di lunedì 22 maggio 2023) – S’indaga per omissione di soccorso – Un cittadinodi 25 anni è morto ieri a tarda sera mentre percorreva via deldelsu un. Il 118, intervenuto dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava il fatto, non ha potuto fare altro che costatare il decesso del. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare come è avvenuto l’incidente e ipotizzano il reato di omissione di soccorso. Questo poiché quando il 118 è giunto sul posto non hanno trovato nessuno, oltre alla vittima. Chi ha telefonato non si è fermato a aspettare.

Tragedia sulle strade di Roma . Un ragazzo che avrebbe compiuto 25 anni nei prossimi giorni è stato trovato morto domenica sera in viaMarmo . L'ipotesi è che sia stato investito e ucciso da un veicolo pirata mentre percorreva la strada a bordo di un monopattino . Il giovane , probabilmente di origine bengalese, è stato ...Il bottino Un incubo quello vissuto da due anziani lo scorso 21 gennaio2022, aBertone. In quella interminabile serata la coppia è stata sequestrata in casa con uno dei tre ladri che li ...Un ragazzo di 25 anni di origini bengalesi è morto mentre percorreva via diMarmo in monopattino. L'incidente all'altezzacivico 222 nella tarda sera di domenica 21 maggio. Sul posto, dopo una telefonata al numero unico per le emergenze, sono arrivati i medici ...

Incidente a Roma, ragazzo muore in monopattino. Ipotesi omissione di soccorso RomaToday

Un ragazzo di 25 anni di origini bengalesi, Marco Mannage, è morto mentre percorreva via di Casal del Marmo in monopattino. L'incidente all'altezza del civico 222 nella tarda sera di domenica 21 maggi ...Casal del Marmo - Giovane bengalese muore in monopattino - S'indaga per omissione di soccorso - Un cittadino bengalese di 25 anni è morto ieri a tarda ...