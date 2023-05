Casadei trascina l’Italia al Mondiale Under 20 | battuto il Brasile! | Nazionali

(Di lunedì 22 maggio 2023) 2023-05-22 00:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Buona la prima peral20. Gli Azzurrini vincono 3-2 contro il Brasile all’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza. L’uomo-partita è il centrocampista(ex Inter), autore dell’assist per il vantaggio di Prati e della doppietta (su assist di Pafundi e su rigore) che porta la nazionale di Nunziata sul 3-0 nel primo tempo. Poi nella ripresa i verdeoro accorciano le distanze con la doppietta di Marcos Leonardo. Nell’altra partita del gruppo D la Nigeria batte 2-1 la Repubblica Dominicana.20 – Prima giornata Italia-Brasile 3-2 GOL: 11? Prati (I), 28? e 35? rig.(I), 72? e ...

Buona la prima per l'Italia al Mondiale Under 20. Gli Azzurrini vincono 3-2 contro il Brasile all'Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza. L'uomo-partita è il centrocampista Casadei (ex ...