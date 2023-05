Casadei | “Io segno al Mondiale | la mia famiglia è in strada ad aiutare a Cervia”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cesareè stato protagonista della gara d'esordio dell'Italia ai Mondiali Under 20 che si stanno svolgendo in Argentina dove gli azzurrini hanno superato il Brasile

Classe 2003, dalla scorsa estateè un giocatore del Chelsea e ha giocato la seconda parte della stagione al Reading, nella seconda divisione inglese, ma il suo pensiero ora corre alla sua ...Agnesedel Friday for future."Quello che lei ha definito maltempo, grave maltempo, non è ...a distanza di giorni in una fase in cui il nostro dispositivo di soccorso viene aumentato èche ......gli azzurrini erano andato avanti sul 3 - 0 grazie ai gol di Prati (11') e la doppietta di(... ma tutta la squadra ha girato al meglio e solo nel primo tempo avrebbe potuto mettere a...

Mondiali U.20: Casadei, io segno i miei a Cervia spalano Agenzia ANSA

Domenica 21 maggio la Nazionale Italiana Under-20 ha battuto il Brasile per 3-2, protagonista del match Cesare Casadei, classe 2003.Sto cominciando a guardare più quelli”. Partiamo da queste parole rilasciate da Cesare Casadei a La Gazzetta dello Sport qualche settimana fa. Ed effettivamente non gli si può dare torto. Se gli ...