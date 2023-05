Caro vacanze | il salasso è servito | ecco gli aumenti maggiori

Anche le località balneari, mete tipiche delleestive, hanno iniziato a ritoccare i listini ... 'Anche nel comparto turistico i l- bollette che ha caratterizzato l'ultimo anno e una ...'Anche nel comparto turistico i l- bollette che ha caratterizzato l'ultimo anno e una ... o addirittura a rinunciare del tutto allein attesa di tempi migliori'.Fiammata dei costi delle strutture ricettive, che segnano un +18% sul 2022. I rincari si concentrano soprattutto nelle città d'arte, con un rialzo del 43,2% nel capoluogo toscano. L'allarme lanciato ...

Caro vacanze, prezzi degli alberghi: +18%. Record a Firenze: gli hotel costano il 43,2% in più Corriere della Sera

Prezzi: secondo Assoutenti soggiornare questa estate in hotel e strutture ricettive in genere, rischia di trasformarsi in un salasso.“Anche nel comparto turistico il caro-bollette che ha caratterizzato l’ultimo anno ... o addirittura a rinunciare del tutto alle vacanze in attesa di tempi migliori”.