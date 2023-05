Caro mutui e affitti | le storie di chi non ce la fa più Protezione Sociale | “Situazione insopportabile”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una morsache pesa sulle spalle di milioni di italiani: parliamo del(e delfitti cui spesso si accompagna) che rende anche i cittadini modello soggetti potenzialmente sovra-indebitati e a rischio fallimento economico. Il costante rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, da un lato, e l’inflazione che rende la vita ancora più cara, dall’altro, stanno stritolando migliaia di famiglie che hanno visto in poco tempo anche raddoppiare ia tasso variabile.: cosa sta succedendo? Il, infatti, ha fatto registrare in soli sette mese un aumento di circa il 50% delle rate dei(e dei prestiti) a tasso variabile. Secondo un recente ...

Gli italiani devono fare i conti ora con tassi suial 4% dopo un decennio di liquidità abbondante oltre agli effetti delinflazione che insistono specie su alcuni settori della popolazione.Il potere d'acquisto delle famiglie è basso , cone bollette che trainano l'inflazione - la ... leggi ancheaffitti, la colpa è dell'inflazione e del mercato: i risultati del sondaggio ...Ancora brutte notizie per gli automobilisti siciliani; dopo ile l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo, anche il rincaro dell'Rc auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall'...

Mutui: con l'aumento dei tassi, crescono le vittime del caro vita Finanza.com

Il problema del caro affitti è stato sollevato dagli studenti che non riescono più a trovare una decente sistemazione quando decidono di completare la ...I mutui diventano sempre più pesanti per le famiglie italiane, che non riescono a tenere il passo al caro vita.