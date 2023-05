Carmelo Anthony si ritira dal basket | il video dell' annuncio

Con questo video pubblicato sui social, la stella Nbaha annunciato il ritiro a quasi 39 anni. L'ala newyorkese, senza squadra ...Roma, 22 mag.ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla NBA dopo 19 stagioni. Lex stella di Denver e New York lascia la lega dopo essersi posizionato come il nono miglior marcatore di sempre. ...Un video commovente per dire addio:lascia il basket. Lo fa come nono miglior realizzatore nella storia della Nba con oltre 28.000 punti realizzati nei 19 anni passati tra Denver, New York, Oklahoma City, Portland e ...

NBA, Carmelo Anthony ufficializza il suo ritiro: tre medaglie d'oro ma mai un anello Sky Sport

A quasi 39 anni, Carmelo Anthony ha annunciato ufficialmente il ritiro dal basket giocato. Il classe ‘84 era senza squadra dall‘anno scorso.Carmelo Anthony ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro giocata dopo 19 anni nella NBA. Futuro Hall of Famer, "Melo" è stato uno dei più grandi cestisti della sua generazione e ha lasciato ...