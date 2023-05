Carlo Bonomi in Sardegna per sostenere la candidatura di Sos Enattos ad ospitare l’Einstein Telescope

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si è svolto nel pomeriggio odierno un importante incontro del sistema imprenditoriale locale per esprimere il sostegno allasarda ad: interferometro di terza generazione per la misura delle onde gravitazionali. Il forum è stato un’opportunità unica per stimolare la collaborazione aladi Sosadl’ET, considerato dai presenti come un’opera assolutamente straordinaria sul piano scientifico, tecnologico ed industriale, che può rappresentare per l’Italia e per la, un’occasione irripetibile di sviluppo economico e sociale. Ha partecipato al Forum il Presidente nazionale di Confindustria,, primo sostenitore ...