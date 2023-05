Carla Bruni aderentissima a 55 anni | là sotto Red carpet sconvolto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Parata di stelle, attrici e modelle sul tappeto rosso del Festival di Cannes per la proiezione del film "Firebrand" del regista Karim Anouz, in concorso ufficiale. Dalla bella Alicia Vikander, star del film, con un abito pesca e argento insieme al marito Michael Fassbender, a Naomi Campbell in bianco davanti e rosso glitterato sulla schiena di Chanel Couture; dall'attrice Marion Cotillard, con un originale abito-giacca corto (anzi, cortissimo, con gambe lunghissime generosamente offerte al pubblico degli appassioanti e dei semplici curiosi) alla sempre trendy Gigi Hadid con un look in stile'50. E per finire in bellezza, ecco due glamour-star del jet set internazionale, di generazioni diverse ma sempre in grado di monopolizzare le copertine delle "bibbie dello stile" e i siti di gossip: da una parte la ex supertop italiana...