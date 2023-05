Carcere di Bari | agente penitenziario preso a pugni da detenuto mafioso | prognosi di dieci giorni Sappe | appello al ministro | ci vuole il taser

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 22 maggio 2023) Accaduto ieri, secondo quanto denunciato dal sindacato di polizia penitenziaria. “Un’altra aggressione contro un servitore dello stato da parte di unbarese di circa 40 anni appartenente ad un pericoloso clan, inper associazione mafiosa. Il fatto è accaduto alla 4° sezione deldiove sono ristretti i detenuti ad alta sicurezza (i più pericolosi) allorquando il poliziotto in servizio invitava ilin questione a rientrare nella propria stanza, così come prevedono le disposizioni interne del. A questo punto in maniera inaspettata, l’veniva colpito con alcunial collo ed alla spalla riportando lesioni guaribili in 10.” Aggressioni che nei penitenziari ...