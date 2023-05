Capocotta spiaggia delle vergogne | chioschi chiusi e niente bagnini

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ostia – “Dopo i ‘Cancelli’ sequestrati e il bando andato desertosei spiagge libere – ad oggi incustodite e senza servizi – ora acampeggia un cartello, con su scritto: “Attenzione, balneazione non sicura!“. A denunciarlo è Andrea Bozzi, capogruppo “Lista Calenda” in Municipio X. “Era difficile immaginare al secondo anno di governo un tale disastro nella gestionespiagge libere, – prosegue Bozzi – con la conseguenza che nei soli stabilimenti balneari ad oggi, 22 maggio, puoi farti il bagno in sicurezza e mangiare un panino, o usufruire di servizi, ma a pagamento. Bisogna distinguere tra Castel Porziano e. Quest’ultima, infatti, non è gestita direttamente dal Municipio X, bensì dal Campidoglio che per anni ha prorogato la concessione ai cinquepresenti dal 1998 ...

