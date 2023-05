Canottaggio | una rinnovata Italia verso gli Europei Assoluti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Alla partenza della squadra olimpica e paralimpica per la Slovenia dove, dal 25 al 28 maggio, si disputeranno i Campionatidi, il direttore Tecnico Francesco Cattaneo, con una decisa staffilata rinnovatrice, ufficializza le formazioni dei 17 armi azzurri che scenderanno in acqua a Bled. Per questi– riguardanti le categorie senior, pesi leggeri e pararowing – la Nazionale si presenta, infatti, con un deciso rinnovamento in vista dell’evento Continentale. Assenti, anche se momentaneamente, alcuni big tra cui, negli uomini, Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Marco Di Costanzo, tutti ai box perché non ancora del tutto in forma, e con Gennaro Di Mauro che, al termine dell’anno accademico dovrebbe rientrare dagli Stati Uniti, come pure rientreranno ...