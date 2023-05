Canottaggio | i convocati dell’Italia per gli Europei di Bled | un mix tra esperti e giovani in rampa di lancio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ci siamo. Manca sempre meno al via deglidie para, che andranno in scena a, in Slovenia. La competizione prenderà il via giovedì 25 maggio e terminerà domenica 28. Un programma ricco che prevede le batterie nella sessione mattutina del day-1, mentre nel day-2 ci saranno heat e ripescaggi al mattino e semifinali nel pomeriggio. Sabato 27 assisteremo ai penultimi atti, alle Finali B e alle Finali A, infine domenica 28 calerà il sipario. In casa Italia si cercherà di essere pronti, con l’obiettivo di massimizzare il risultato in una rassegna importante anche per verificare la condizione in vista di quel che sarà l’anno venturo nei Giochi Olimpici di Parigi. Parlando in chiave olimpica, da osservare in maniera particolare saranno il doppio pesi leggeri uomini, 4 di coppia uomini e il ...

L'Italia trionfa nel medagliere degli Europei Under 19 2023 di canottaggio, andati in scena a Brive la Gaillarde, in Francia: gli azzurrini conquistano 7 ori, 2 argenti e 4 bronzi per un totale di 13 ...avanti così» È giunto al termine un weekend di grande canottaggio per Varese, che ha visto i propri colori protagonisti agli Europei Under 19 a Brive-la-Gaillarde, in Francia. Infatti, al Lac du ...