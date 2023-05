Cannes 2023 | Michelle Yeoh e Brie Larson scatenate in pista durante un party

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le due attrici Premio Oscar si scatenano sullada ballo al Festival di. In occasione delorganizzato al Festival diper l'evento Kering's Women in Motion Dinner,hanno dato il meglio di sé sullada ballo. La- premiata con il Women In Motion Award- ha lasciato la sala poco prima delle 2 del mattino, madida di sudore dopo aver ballato tutta la notte con, membro della giuria di. Le due sono state quindi raggiunte da un sassofonista, che è saltato sul tavolo, e persino dal direttore del festival Thierry Frémaux, che si è unito alla festa. Il video, pubblicato …

È una storia di specchi, doppi e relazioni scandalose quella che Todd Haynes sceglie di raccontare in May December , in concorso al Festival di, servendosi di due star e attrici di assoluto livello come Natalie Portman e Julianne Moore . La prima interpreta con la consueta impeccabile dedizione Elizabeth Berry, un'attrice famosa ...Ecco alcuni tra i look più iconici visti in questi giorni a, uno degli appuntamenti più glamour dell'anno, tra red carpet ed eventi mondani.La Yeoh - premiata con il Women In Motion Award- ha lasciato la sala poco prima delle 2 del mattino, madida di sudore dopo aver ballato tutta la notte con Larson, membro della giuria di. ...

Festival di Cannes 2023, i voti ai look: Carla Bruni bambolina 5, Naomi senza tempo 7,5, Irina Shayk, minimal... Corriere della Sera

Roma, 22 mag. (askanews) - La star francese Marion Cotillard racconta la sua trasformazione, anche fisica, nel film "Little girl blue". Il suo personaggio vive un trauma trasmesso dalla madre alla ...Sfilano sul red carpet della 76esima edizione del festival di Cannes le attrici premi oscar Jennifer Lawrence e Alicia Vikander, la prima nei panni di produttrice del documentario "Bread and Roses", ...