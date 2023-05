Cannes 2023 | giorno 6 | il giro di boa tra le gincane della Croisette

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 maggio 2023) La prima metà di76 è già storia. Allora, un punto sui favoriti: tra Youth (Spring) di Wang Bing e May December di Todd Haynes (che non abbiamo particolarmente amato...).di boa a. Meno giorni in arrivo rispetto a quanti ne abbiamo già affrontati. Il concorso è arrivato a metà strada, e allora bisogna tirare le prime somme. Calcando un po' l'umore generale, sensibilmente alzatosi come si sono alzate le temperature (e finalmente!), pare che ci siano tre grandi sfidanti. Tutto parziale, anche perché sono attesi gli italiani (Moretti, Rohrwacher, Bellocchio), è atteso Ken Loach, e all'appello mancano pure nomi come Wim Wenders o Aki Kaurismaki. Ne vedremo delle belle, intanto ecco un primo parziale prospetto: tra le preferenzestampa (in particolar modo quella US) spiccano …