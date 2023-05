“Cancel Culture” all’italiana Susanna Tamaro | «I libri di Verga brutti e difficili Eliminiamoli»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ben vengano le provocazioni, soprattutto se si rivelano maieutiche nell’accezione etimologica del termine, se cioè stimolano l’affermarsi di un pensiero originale. Difficile stabilire se vi rientri anche quella lanciata dalla scrittriceal Salone del Libro di Torino, nel momento in cui ha proposto di sostituire, nei programmi scolastici, le opere di Giovannicon “Và dove ti porta il cuore“, il romanzo che l’ha consacrata come autrice di talento (e di successo). Che dire? Togliere i santi dagli altari non è mai un buon affare, vale anche per la letteratura. Non fosse altro che per evitare quell’effetto gruviera nei programmi scolastici che si risolve in un danno per chi deve – tra buchi storici e salti logici – studiare i fermenti culturali a base della nascita e del consolidamento delle varie tendenze ...