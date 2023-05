(Di lunedì 22 maggio 2023) “Troppi i dubbi che emergono sull’operato e l’efficienzaalle politiche della, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli, la cui segreteria, secondo alcune fonti, sarebbe stata modificata e addirittura commissariata, con un nuovo capo-segreteria, dalGualtieri. Vogliamo sapere la verità e presenteremo un accesso agli atti per capire i motivi di questi immediati interventi sul personale interno che dovrebbe essere di fiducia. La città deve uscire immediatamente dalla paralisi in cui è bloccata anche a causa di situazioni poco chiare e inchieste. I molti nodi dellae quelli del, degli artigiani e di tutto il tessuto produttivo devono essere affrontati e risolti. Lachiede al Primo ...

Sabato 20 maggio a Casal Bruciato, a largo Beltramelli, il capogruppo municipale della... Dopo la manifestazione in piazza deldel 10 maggio, alla quale hanno partecipato centinaia di ...Lo dichiara in una nota il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo dellainLo dichiara in una nota il consigliere capitolino e capogruppo dellainFabrizio Santori , raggiunto dalle numerose proteste degli abitanti del II Municipio. " Ospitare anche questa ...

Campidoglio, la Lega: “Risposte su commercio e sicurezza, sindaco decida sulla sostituzione dell’assessore” Italia Sera

“Troppi i dubbi che emergono sull’operato e l’efficienza dell’assessore alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli, la cui segreteria, secondo alcune fonti ...“L’ennesima angheria alla città firmata Pd si abbatte sul quartiere Coppedè. A piazza Mincio e dintorni la circolazione è vietata e i cittadini sono sequestrati in casa per fare spazio a riprese cinem ...