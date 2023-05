Campania Jazz Med Festival | esaltata la bellezza del binomio Arte e Cultura

...in collaborazione con la Direzione regionale MuseiFred Hersch . 'Una leggenda vivente', secondo il The New Yorker , il pianista più innovativo e sorprendente dell'ultimo decenniocome ...... Pianoforte • Percussioni • Fisarmonica • Arpa; Solisti; Solisti Pop; Band... darà la possibilità di effettuare concerti nel cartellone 'Suona l'altrafestival'. La ...QUI PER I DETTAGLIMed Festival nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova Dal 17 al 19 maggio 2023, il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, ospita una tre giorni di '...

Napoli, 22 Maggio –Sono state tre serate all’insegna della musica, dell’arte e della cultura, molto apprezzate da un pubblico folto e qualificato, quelle che si sono svolte il 17, 18 e 19 maggio 2023, ...Giovedì 25 maggio alle ore 20.15 arriva per la prima volta a Napoli, in Villa Pignatelli, nell’ambito del Maggio della Musica, rassegna realizzata in collaborazione con la ...