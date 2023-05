Camera di commercio italiana in Giappone | in 40 mila al festival dedicato al Belpaese con Paola Turci

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si è concluso con successo, il“Italia, amore mio! Open air”, con circa 40.000 visitatori per tutto il fine settimana, presso il complesso commerciale “With Harajuku” a Tokyo, quest’annoal mondo dell’outdoor. L’evento, arrivato alla sua ottava edizione, organizzato dalladiin(ICCJ), mira a raccontare e ad aggiornare l’immagine dell’Italia nel Paese del Sol Levante, e a sensibilizzare il pubblico locale su tematiche legate alla sostenibilità. Un evento adatto a tutte le età, che quest’anno ha sottolineato l’importanza del contatto con la natura, attività sportiva all’aria aperta e viaggi sostenibili. Testimonial d’eccezione di questa edizione, la cantautrice romana, per la prima volta ...

di. Nel primi tre mesi del 2023 diminuisce il numero delle imprese lariane a causa delle cancellazioni di ufficio di aziende cessate. Il report "Avvii e cessazioni di imprese nel 1° ...Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM - Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme adidi Modena, Fondazione ...... cittadino appassionato delle istituzioni e dell'economia innanzitutto ravennate per la quale si è impegnato per decenni nelladi, in Sapir, nella Banca del Monte di Bologna e ...

Poliziotti aggrediti:solidarietà presidente Camera commercio Agenzia ANSA

Nella quarta edizione si amplia come date e si arricchisce il programma di Bardunfula, il Festival delle culture e delle letterature di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, realizzato e promosso dall ...A metterlo nero su bianco il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che al Tempio di Adriano ha illustrato il suo ultimo report sull’economia locale insieme alla Camera di commercio di Roma. Il dato più ...