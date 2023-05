Calenda al concerto di Bruce Springsteen scatena l’ira social | “Ti pare il caso con la Romagna in ginocchio?”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tra i sessantamila del Circo Massimo per ilromano dic’era anche Carlo: il leader di Azione ci ha tenuto a farlo sapere con tanto di immancabile tweet e breve filmato del rocker americano. «Matteo Richetti e lo staff di ?Azione mi hanno regalato per i 50 anni un biglietto per ildi. Grazie di cuore uno spettacolo incredibile», ha twittato domenica notte. Una comunicazioneche a molti è parsa stridente con la tragedia dell’Emilia. Nessuno pretendeva cheandasse, come il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui luoghi dell’alluvione, nè chesi chiudesse in casa per il suo compleanno, ...