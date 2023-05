Caldarola svela il lato oscuro del ballottaggio | Liberatevi dalle ombre e disagi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Approfondiamo la situazione politica di Torre del Greco, in vista dei prossimi ballottaggi del 28 e 29 maggio 2023. Tra rumors e ipotesi sul futuro sindaco della città, Luigiha emesso un comunicato stampa per esporre i punti essenziali che la coalizione deve rispettare, senza appoggiare nessuno dei candidati menzionati. Inoltre,ha espresso la sua visione per il futuro di Torre del Greco, auspicando un'amministrazione comunale aperta all'ascolto e al confronto, dedicata all'interesse del territorio e non personale. Il suo messaggio finale invita tutti i cittadini a partecipare alle elezioni e a esercitare il potere del voto. Scopriamo di più sull'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Speculazioni sul destino politico di Luiginon appoggia nessuno dei due candidati ...