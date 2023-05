Caldaie a gas vietate dal 2029 | rischio maxi stangata per le famiglie

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il divieto nella bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue che l’Unione Europea discuterà nella riunione del prossimo 12 giugno. Allarme del Codaconsa gasall’interno delle abitazioni private dalin tutta l’Ue. E’ quanto contenuto nella bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue che l’Unione Europea discuterà nella riunione del prossimo 12 giugno. Un divieto che per il Codacons rappresenta una “misura insostenibile” per le, che non solo comporterà “unasul fronte della spesa da sostenere”, ma rischia di non determinare nemmeno vantaggi sul piano ambientale. Oggi, per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore, il costo varia tra i 6mila e i 16mila euro a seconda dell’impianto scelto: una spesa proibitiva sia per i costi in costante crescita ...

