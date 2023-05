Caldaie a gas | potrebbero esserci eccezioni allo stop nel 2029

Lepotrebbero essere vietate dal 2029 in Ue La bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue ora in discussione prevede di fatto la vendita anche dellealimentate con...La bozza di revisione del regolamento Ue che verrà discussa il prossimo 12 giugno prevede lo stop allealimentate a combustibili fossili nelle abitazioni. Una misura che potrebbe trasformarsi in una stangata per le famiglie ..., stop a partire dal primo gennaio 2029. È quanto prevede la bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue. Il testo verrà però discusso il 12 giugno quando la Commissione europea terrà ...

Caldaie a gas vietate in Ue dal 2029: le eccezioni allo studio, cosa può cambiare Corriere della Sera

In Europa si apre un piccolo spiraglio sulle caldaie a gas. La Commissione Ue è pronta ad accogliere i dubbi sul loro divieto ...Quali sono le alternative alle caldaie a gas Un futuro senza caldaie a gas non è poi così lontano quindi è opportuno sapere quali sono le alternative per riscaldare la casa. Pompa di calore Le pompe ...