Calcutta torna con l’annuncio del Relax Tour | date e biglietti

Relax Tour segna così il grande ritorno disulla scena live italiana: un progetto che per la prima volta vede la co - produzione tra DNA concerti e Live Nation. I biglietti saranno in ...... davanti alla Circoscrizione 7, in corrispondenza dei Giardini Madre Teresa di. La ... dopo l'evento di venerdì al Carignano sulle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali,ad ...... dalle 8.30 alle 13.30, appuntamento al Parco Madre Teresa didi Catania, con il mercatino ... Francesco di Paola, la Compagnia Teatrale Proscenioa rappresentare lo spettacolo Tutto nel ...

Calcutta torna a cantare dal vivo: otto concerti nei palasport delle principali città italiane ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Calcutta, il ritorno e i concerti. Il cantautore di Latina annuncia il suo ritorno sui palchi con Relax Tour: otto concerti nei palasport delle principali città italiane, a distanza di q ...Calcutta annuncia il suo ritorno sui palchi con Relax Tour: otto concerti nei palasport delle principali città italiane, a distanza di quattro anni dagli ultimi live. CALCUTTA – Relax Tour 2023 02 dic ...