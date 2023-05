Calciomercato Milan – Zaniolo vuole rientrare | rossoneri interessati

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nicolò, obiettivo didel, ha ritrovato continuità al Galatasaray.tornare in Serie A, Diavolo in pole

Si tratta di Stefano Sturaro, Kevin Strootman eBadelj, tutti già d'accordo con il club per continuare a vestire la maglia più antica d'Italia almeno per un'altra stagione. Il nuovo Genoa, ...Se ilriuscirà a garantirsi anche la prossima partecipazione, il budget potrà pure salire. Al ...99/mese Leggi i commenti: tutte le notizie 22 maggio 2023L'Inter è un'ottima squadra, l'abbiamo visto nella semifinale - derby col: ha vinto due volte, sommando i risultati il punteggio aggregato è 3 - 0. Il City ha pareggiato a Madrid e poi travolto ...

Milan, West Ham e Fenerbahce su Origi: dalla sua cessione i rossoneri possono ricavare 7-8 milioni Milan News

Fotocamera principale doppia: • 50 MP - F/1.8 - Flash LED - Autofocus PDAF - 1.0 µm pixel • 8 MP - F/2.2 - Ultrawide Fotocamera secondaria: • 32 MP - F/2.4 Processore: MediaTek Dimensity 9000+ Octa Co ...Però nel calcio ci sono sempre altre opportunità", ha detto lo spagnolo a SkySport. (Fcinternews.it) Brahim Diaz è uno dei migliori in campo in Milan-Sampdoria. La sua prestazione è da 7,5 per La ...