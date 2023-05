Calciomercato Milan – Origi può già partire | piace in Premier League

(Di lunedì 22 maggio 2023) Divock, attaccante del, può già lasciare il Diavolo nelestivo. Per lui è plausibile un ritorno in Inghilterra

Ilperò si sta attivando su un profilo che, allo stato attuale, piace più degli altri: Folarin Balogun . L'attaccante di proprietà dell'Arsenal è arrivato a quota 20 reti in campionato: è il ...Si è allenato anche con la prima squadra, e se gli si domanda chi lo ha colpito, ne viene fuori un assist al mercato del: 'Mi piacciono i giocatori con le mie caratteristiche, quindi molto ...L'Inter vola in finale di Champions,eliminato ed ennesimo derby stagionale perso 9. Er Bushido 10. Dove lo porterà

Milan, 100 milioni per il calciomercato estivo: il piano dei rossoneri Pianeta Milan

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in estate al Milan ci sarà una vera e propria rivoluzione, con diversi giocatori attualmente in rosa che sono destinati a dire addio ...Nei prossimi giorni gli agenti di Brahim Diaz, incontreranno i dirigenti del Milan e del Real Madrid per parlare del futuro del calciatore ...