Calcio Under 20 | Casadei ai Mondiali con il cuore a Cervia | “Restiamo uniti”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo, possiamo fare grandi cose”. Cesareè stato protagonista della gara d’esordio dell’Italia ai20 che si stanno svolgendo in Argentina dove gli Azzurrini hanno superato il Brasile 3-2. Classe 2003, dalla scorsa estateè un giocatore del Chelsea e ha giocato la seconda parte della stagione al Reading, nella seconda divisione inglese, ma il suo pensiero ora corre alla sua Emilia-Romagna martoriata dall’alluvione della scorsa settimana. “Io sono di– dice al telefono con l’Ansa – la mia famiglia è tutta lì. Sono in strada ad aiutare. Solo restandone verremo fuori”. Domani gli azzurrini di Nunziata affronteranno la Nigeria: “E’ una squadra molto forte – prosegue ...

, è andata in archivio ieri la stagione del Carpi, battuto per 2 - 0 dal Corticella nella ...Prata Pordenone in Serie A2 e che la scorsa estate ha vinto in azzurro il campionato Europeo......in18 e autore della doppietta che manda ko i biancazzurri e che fa ripartire la corsa dell'Inter. Per la squadra di Pedriali una sconfitta che fa male per come è arrivata, ma ilregala ...Il mondiale20 accende i riflettori su alcuni giovani che stanno venendo su nella Juventus, tra settore giovanile e prima squadra: uno su tutti Soulé, già alla Continassa, agli ordini di Allegri, da due ...

Mondiale Under 20 2023 · Risultati fase a gironi e fase finale ... Olympics

Lavori socialmente utili per i ragazzi del Montespaccato Calcio responsabili della rissa scoppiata in campo sabato 20 maggio. La tensione è esplosa durante il weekend, al termine della finale ...Una passione per il calcio nata sui campi dell’oratorio e poi portata avanti ... sono stato contattato dalla nazionale guineana under 17 per assumere il ruolo di assistente tecnico ai mondiali 2017 ...