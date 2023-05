Calcio | Serie B Giudice sportivo | squalificati 9 giocatori

Il mondo delè in attesa della sentenza. La Corte Federale d'Appello, chiamata a ridisegnare per l'... restituiti 15 punti alla Juve in attesa di nuova valutazione: la nuova classifica diA ...Due turni a Bellusci e GlikMILANO - Sono nove i giocatori squalificati dal giudice sportivo diB, Ines Pisano, dopo l'ultima giornata di regular season. Due turni a Bellusci (Ascoli) - per lui anche un'ammenda di 3 mila euro - e Glik (Benevento), resteranno fermi per una partita Vignali (...... quella che l'ha vista superare il Brasile per 3 a 2 dopo una rocambolescadi gol. Lunghezza ... Paolo Rossi, figura di spicco nella storia delitaliano, è coautore di un libro che riflette ...

Diretta Juve: processo plusvalenze, nuova penalizzazione, la giornata live Tuttosport

Serviva solo una vittoria a Udine alla Lazio per avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione in Champions e quest’ultima è arrivata con due punti di forza. Il primo è quello di sempre, Immobile, ...Due turni a Bellusci e GlikMILANO (ITALPRESS) - Sono nove i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, dopo ...