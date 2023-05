Calcio | Serie A | la classifica

I giudici della Corte d'Appello della Figc hanno penalizzato di 10 punti la Juventus (la richiesta del Procuratore Chiné era - 11) e hanno prosciolto Pavel Nedved e gli altri 6 ex dirigenti e ...... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Roma: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie ...PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Juventus: tutte le notizieA: tutte le notizie: ...

Serie A, Empoli-Juventus in campo alle 20:45 Agenzia ANSA

Roma, 22 mag. – (Adnkronos) – Questa la classifica di Serie A, dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello della Figc: Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64 ...Vedi anche Serie A Serie A, la nuova classifica: la Juve scende al 7° posto E ancora: "Questa è stata una stagione complicatissima, è ancora complicata e imprevedibile, anche per certi versi, in cui ...