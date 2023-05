Calcio Napoli | Spalletti sul futuro | “Se non si è convinti giusto fare ragionamenti”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole del tecnico delin conferenza stampa dopo la sfida con l’Inter sanno sempre più di addio a fine stagione. “Il discorso è definito ormai, non è che si cambia idea tutti i giorni. È una cosa che viene da lontano, non si ragione in base a uno screzio o una cosa