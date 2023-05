Calcio | Mondiali U 20 Parte forte l' Italia | 3 - 2 contro il Brasile

Apre Prati, poi doppietta Casadei, nella ripresa i gol verdeoro MENDOZA (ARGENTINA) - Una partita incredibile. L'Italia batte 3 - 2 la corazzata brasiliana all'esordio del Mondiale Under 20 che si sta ...U20 diin Argentina: è subito impresa per l' Italia di Carmine Nunziata , che batte 3 - 2 il Brasile , proprio come fecero i nonni di Bearzot in Spagna nel 1982. Allo stadio Malvinas ...MENDOZA (ARGENTINA) - Chi ben cominicia è a metà dell'opera e l'avventura degli azzurrini di Nunziata al Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Argentina non poteva iniziare al meglio. L' Italia ...

Mondiali under 20, l'Italia parte alla grande e batte il Brasile - Sportmediaset Sport Mediaset

In un editoriale sul sito Sportitalia.com , il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha previsto la penalizzazione della Juventus per l'inchiesta plusvalenze.Parte alla grande il Mondiale Under 20 dell’Italia ... Ancora protagonista Casadei, che prima si conquista e poi segna il calcio di rigore che vale il 3-0 a fine primo tempo e la doppietta per il ...