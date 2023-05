Calcio L’inglese Taylor dirigerà la finale di europa league

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) tra Siviglia e Roma – Sarà il polacco Szymon Marciniak l’arbitro delladi Championstra Manchester City e Inter in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Si tratta dell’arbitro cui era già stata affidata ladel Mondiale in Qatar fra Argentina e Francia, la semitra Manchester City e Real Madrid di mercoledì scorso, e il ritorno degli ottavi tra Porto e Inter, il 14 marzo. Era stato molto criticato per non aver concesso un rigore al Napoli per un’entrata di Leao su Lozano contro il Milan negli ottavi di Champions. Sarà invece Anthonya dirigere laditra Siviglia e Roma, in programma alla Puskás Aréna di Budapest mercoledì 31 maggio. L’arbitro inglese aveva già diretto i giallorossi nei quarti ...