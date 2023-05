Calcio | la Juve rischia 11 punti di penalizzazione | Gasperini verso il Napoli

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non c’è pace per le big delsul fronte giudiziario. Si è infatti chiuso il dibattimento presso la Corte federale di Appello della Figc nell’ambito del processo per la rivalutazione della sanzione allantus per il caso plusvalenze. La Corte è in Camera di consiglio da ore ma la sentenza è attesa non prima della sera di lunedì 22 maggio. Nella sua requisitoria il procuratore Giuseppe Chiné ha chiesto 11diper il club bianconero. Il magistrato ha inoltre chiesto alla Corte la conferma degli 8 mesi di inibizione nei confronti di Pavel Nedved e di altri dirigenti dellantus. Da sinistra, Massimiliano Allegri e Gian Piero. Foto Ansa/VelvetMag, il ds non sarà Giuntoli? Ovvero nei confronti di coloro per i quali il Collegio di ...