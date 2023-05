Calcio in tv oggi lunedì 22 maggio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di lunedì 22 maggio 2023) Riccodiquello ci attende, volando tra l’Argentina eimportanti di serie A e Premier League, anche se il centro di tante attenzioni saranno i playoff di serie C. Si parte con River Plate-Platense, ma è in serata che iniziano i botti. Alle 18.30 Roma-Salernitana, una partita che i giallorossi vogliono vincere per sperare fino alla fine di salire sul treno Champions League. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Alle 20.30 poi ledi ritorno della fase nazionale dei playoff di serie C, che decreteranno le squadre che affronteranno Pordenone, Cesena e Crotone e si affronteranno tra di loro ai quarti di finale. Alle 20.45 Empoli-Juventus, altra partita delicata non tanto per gli azzurri ...

UDINE - Vince la Lazio con il capitano, l'uomo simbolo, il bomber. Udinese battuta 1 - 0 con il rigore perfetto di Ciro Immobile. Primo tempo un po' sofferto, nella ripresa invece tante le occasioni ...Iodico che la direzione arbitrale non ci è piaciuta e ci auguriamo che questo non succeda più a noi o ad altri perché in tempi di Var non è ammissibile". Di "rigore inesistente" e di "...... "Siamo inferociti perché una partita in bilico è stata risolta da undi rigore; siamo al ... Iodico che la direzione arbitrale non ci è piaciuta e ci auguriamo che questo non succeda più a ...

Lecce-Spezia 0-0, highlights: un punto a testa, entrambe fuori dalla zona retrocessione Sky Sport

Ricco lunedì di calcio quello ci attende oggi, volando tra l’Argentina e partite importanti di serie A e Premier League, anche se il centro di tante attenzioni saranno i playoff di serie C. Si parte ...L'Italia ha firmato un'autentica magia ai Mondiali Under 20 di calcio, sconfiggendo il Brasile per 3-2 nel match d'esordio nella competizione. La nostra Nazionale ha surclassato i Campioni del Sudamer ...