Calcio femminile | verso i Mondiali 2023 | le possibili novità per l’Italia Le giovani non mancano | saranno considerate?

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dal 20 luglio al 20 agosto andrà in scena la fase finale deidi. La rassegna iridata si svolgerà in Australia e in Nuova Zelanda, in un campionato allargato da 24 a 32 squadre partecipanti.di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo G, con Svezia, Sudafica e Argentina. Sulla carta, le azzurre possono ambire al secondo posto del raggruppamento e all’accesso degli ottavi di finale dove però l’incrocio sarà con il Girone E, quello con gli Stati Uniti (detentori del titolo), l’Olanda (finalista all’ultimo Mondiale), il Portogallo e il Vietnam. Un ottavo (eventuale) molto difficile per le nostre portacolori che quindi dovranno compiere una vera e propria impresa. A tal proposito, ci si chiede come Bertolini vorrà comporre la squadra. Nei fatti, la negativa ...

E' un Mondiale, l'Italia farà bene perché ilsta facendo passi in avanti importanti e noi come Fifa faremo in modo che si arrivi alla parità'. Poi sull'ultimo mondiale in Qatar, ...... lo sport ale quello dei giovani, lo sport che include e quello per tutte le età. Sul palco i rappresentanti delle selezioni della Lega Nazionale Dilettanti di, guidate dal ...2022 - 2023 Serie CGirone A Tabellino partita Pontedera- LuccheseSquadra in casa PontederaSquadra avversaria LuccheseScivolone fatale per ...

Calcio femminile, Mantovani: «Dal 2024/25 avremo tre squadre in Europa» Calcio News 24

Dal 20 luglio al 20 agosto andrà in scena la fase finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. La rassegna iridata si svolgerà in Australia e in Nuova Zelanda, in un campionato allargato da 24 a 32 s ...Durante il match con la Salernitana la Sud si è svuotata ed è così cambiato in corsa il programma per celebrare le giallorosse: cosa è successo ...