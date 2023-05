Calcio | Coppa Italia Irrati arbitra finale Fiorentina - Inter

Era il 22 maggio del 1963 quando quella rossonera divenne la prima squadra diitaliana a vincere ladei Campioni Sono circa le 16.15 del 22 maggio 1963 e a Londra, nell'Empire Stadium di Wembley, Milan e Benfica si stanno giocando la finale dell'ottava edizione ...Aggiudicarsi laItalia, oltre che per il trofeo in sé, permetterebbe alla Fiorentina di ... Ild'inizio è in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. IL PRONOSTICO ...Continua a prendere forma la finale diItalia in programma per mercoledì sera alle 21: Fiorentina e Inter si affronteranno allo ...come fischietto per la seconda finale della stagione di...

Si avvicina la finale di Coppa Italia 2022/23. Ad affrontarsi, Inter e Fiorentina che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente di Juventus e Cremonese. L’appuntamento è per mercoledì 24 ...Una due giorni al centro San Filippo per ricordare tre figure storiche del panorama del calcio bresciano ... e che mercoledì sarà assistente dell'arbitro Irrati nella finale di Coppa Italia tra Inter ...