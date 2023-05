Calcio | Cesare Casadei | “Possiamo fare grandi cose ai Mondiali U20 | la mia famiglia coinvolta nell’alluvione”

(Di lunedì 22 maggio 2023) La Nazionale italiana diUnder20 ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nella rassegna iridata di categoria in Argentina. Opposta al Brasile, formazione di riferimento in Sudamerica, la selezione del Bel Paese si è imposta per 3-2 al termine di un incontro pirotecnico allo Stadio Malvinas Argentinas di Mendoza. Protagonista assoluto del confronto è stato, autore di una doppietta e di un assist per il primo gol di Matteo Prati. Classe 2003, dalla scorsa estate, il romagnolo è un calciatore del Chelsea e ha giocato la seconda parte della stagione al Reading, nella seconda divisione inglese. “La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo,“, le sue parole all’ANSA. Viste le sue ...

'La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo, possiamo fare grandi cose' . Lo ha dettoCasadei all'indomani della vittoria dell'Italia all'esordio ai Mondiali Under 20 che si stanno svolgendo in Argentina. Gli azzurrini hanno superato il Brasile 3 - 2 con due gol del classe 2003, ..."La doppietta di ieri è stata una bellissima emozione siamo un bel gruppo, possiamo fare grandi cose".Casadei è stato protagonista della gara d'esordio dell'Italia ai Mondiali Under 20 che si stanno svolgendo in Argentina dove gli azzurrini hanno superato il Brasile 3 - 2. Classe 2003, dalla ...Ma come, 15 milioni di euro senza una singola presenza in Serie A La noiosa tiritera accompagnaCasadei sin da quando il Chelsea lo ha acquistato dall'Inter la scorsa estate, con una chiacchiera da bar noncurante delle qualità indiscutibili del ragazzo, delle sue prestazioni strabilianti ...

Calcio, Cesare Casadei: "Possiamo fare grandi cose, la mia famiglia coinvolta nell'alluvione" OA Sport

La Nazionale italiana di calcio Under20 ha iniziato nel migliore dei modi la propria ... Protagonista assoluto del confronto è stato Cesare Casadei, autore di una doppietta e di un assist per il primo ...La Nazionale italiana di calcio Under20 ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nella rassegna iridata di categoria in Argentina. Opposta al Brasile, formazione di riferimento in Sudame ...