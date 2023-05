Calcio | a Roma il 24 maggio ' la salute del calciatore' | iniziativa di Aic e Aiac

AGI - Sono stati decisi gli arbitri delle finali delle coppe europee di, che vedranno una squadra italiana per ognuna delle tre competizioni. Il polacco Szymon ...League fra Siviglia e. ...Sarà il pistoiese Massimiliano Irrati a dirigere la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, che si svolgerà mercoledì sera sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di. E' quanto ha ..." "Complimenti a tutte le sei squadre qualificate per le tre finali europee. Da italiano fa ... Penso questo dimostri che ilitaliano non è poi così male come alcuni vogliono far credere, ...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Quanti giorni servono ad un calciatore per recuperare la forma fisica e mentale adeguata dopo un impegno agonistico Se ne discuterà a Roma, mercoledì 24 maggio prossimo ...Non solo la polemica politica, la denuncia del Brasile alle autorita' spagnole, le prese di posizione del Real: il caso Vinicius diventa scontro sul razzismo di tutto un Paese in Spagna. "Amo questo p ...