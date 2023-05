(Di lunedì 22 maggio 2023) Catanzaro, 22 mag —inper: accade a a Catanzaro, dove i carabinieri della Stazione Principale hanno arrestato un ventennecon l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. Picchia minorenne per, in manetteAltro giro, altra «risorsa»: l’episodio si è verificato la sera del 16 maggio, quando la vittima, in stato di choc e con evidenti segni di violenza sul corpo, si è presentata all’ospedale Pugliese-Ciacco del capoluogo calabrese spiegando di essere stata ripetutamente presa anello stomaco nel corso di un litigio. Il— già noto alle forze ...

La donna riferisce di ', schiaffi, pugni in tutto il corpo, strozzandola, gettandola a terra e ... Anche dopo il parto cesareo, perché aveva difeso il figlio, si è presa un calcio in. In un'...Il fidanzato, come lei stessa ha raccontato dapprima ai medici e poi ai carabinieri della Stazione principale del capoluogo calabrese, le ha sferrato pugni einnel tentativo di farla ...Fino a quando Ahmed la fa cadere a terra e la riempi disulla. Il suo scopo è chiaro ai carabinieri intervenuti successivamente sul posto: il 20enne vuole farla abortire. Le urla della ...

Calci in pancia alla compagna 16enne per farla abortire: la furia disumana del marocchino Il Primato Nazionale

