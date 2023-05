Cagliari | coppia motociclisti vola da ponte | un morto e una ferita grave

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale lungo la vecchia Statale 125 in Sardegna, alle porte di Tertenia. Un motociclista tedesco ha perso il controllo della sua moto e, assieme alla passeggera, ha finito la corsa sotto unalto circa sei metri. L’uomo ha perso la vita sul colpo e la donna è stata trasin codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Per soccorrere laè intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Lanusei mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.