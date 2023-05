Cadavere sui binari a Roma Ostiense | identificata la vittima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il suo corpo esanime era stato rinvenuto ieri mattina alla stazione. Oggi, a seguito della indagini della Polfer – coadiuvati dagli agenti della Polizia di Stato – si è riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Si tratta di R., C., un 51enne che abitava vicino al luogo dei fatti. Tuttavia sono ancora tanti ancora gli interrogativi da sciogliere in merito alla vicenda, per la quale sarà adesso determinante la ricostruzione delle ore precedenti il macabro ritrovamento.accanto aidel tram: bloccate le corse. Investito senza che l’autista se ne accorgesse L’identificazione delIdentificato ilrinvenuto ieri mattina suidella stazione. Come anticipato, si tratta di un uomo di mezza età che ...