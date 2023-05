Caccia F-16 all’Ucraina per vincere | ma il tempo stringe Zelensky pronto a ricorrere ai mercenari di Top Aces

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il G7 appena conclusosi ha portato una ventata di novità nella crisi ucraina: i tanto agognatioccidentali moderni, gli F16, potranno essere utilizzati dalla aviazione ucraina. Allo stato attuale delle informazioni Biden non ha autorizzato la vendita di questi modelli dal parco aereo americano ma, un po’ come successe per i carri armati MBT Leopard tedeschi, gli alleati potranno fornire i. Segui su affaritaliani.it