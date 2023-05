Cabrini | Baresi | Doni | Gallo | la magia del padel fa il tutto esaurito alla Cittadella dello Sport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nuova settimana, esce il sole e si torna sui campi delladi Bergamo per il proseguo della 45esima edizione del torneo di Tennis, organizzato dall’Accademiaper la Solidarietà. E nella quarta serata, quella di lunedì 22 maggio 2023, ha esordito il torneo di, con i campioni provenienti dal mondo del calcio, reso possibile dall’importante finanziamento di Regione Lombardia che ha rinnovato lanon solo riqualificando i campi in terra rossa (due coperti, due scoperti), ma introducendo, appunto, due campi dacon tanto di copertura.a partire dalle 16, grazie ad uno splendido torneo diche ha visto protagonisti tanti ex giocatori ...

definisce un leader in questo modo: ' In linea generale i leader sono quelli che vengono ... Picchi era leader indiscusso nell'Inter di Helenio epure. Scirea pure. Zoff lo era pur ...Lunedì, in particolare, avremo una ventina di campioni del mondo del calcio, da, che si sfideranno a padel. Non mancheranno amici dal mondo dello sci, dello ski cross, dello ...... Sì è vero, penso a Maradona, a Vialli, a Mancini, a Baggio, Paolo Rossi, Van Basten, Maldini,, Ancelotti, Tacconi,, Scirea, Donadoni, Mauro, Laudrup, Rush, Altobelli, Serena, ...