Bruno Peres e quel meme che rischia di costare caro alla Ceres | decide il tribunale

Un 'meme' che rischia di costare caro alla Ceres, il noto marchio di birra conosciuto in tutto il mondo. I fatti risalgono al 2020, quando- terzino attualmente svincolato - vestiva la maglia della Roma. All'epoca il nome del calciatore era finito sui giornali a causa di un incidente con la sua Lamborghini in zona Terme di ..." Basta inviarci questa me***" , era stato questo il tweet della Ceres , nota azienda produttrice di birra, nel luglio del 2020 con il quale aveva ironizzato su, all'epoca calciatore della Roma. A distanza di quasi tre anni l'amministratore delegato in Italia della Ceres, Vittorio Luigi Galimberti, è stato citato in giudizio con l' accusa di ...Roma, etichettò la Meloni "bastarda": Saviano a processo per diffamazionecontro la Ceres per il tweet ironico dopo l'incidente Ora, la polemica si fa incandescente, perché l'ad di Ceres dovrà affrontare un processo per diffamazione aggravata . Il montaggio ...

Tweet offensivo su Bruno Peres: Ceres a processo per diffamazione Corriere dello Sport

Nel 2020 il brasiliano dopo un incidente era stato sottoposto ad alcol test. Da qui il nomignolo "Bruno Ceres" dei tifosi, usato dall'azienda della birra per un post su Twitter. Da lì l'accusa di diff ...A processo per una “vignetta denigratoria” contro Bruno Peres. L’amministratore delegato in Italia della Ceres è stato citato in giudizio per un tweet con cui la nota casa produttrice di birre aveva ...