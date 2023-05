Bruno Barbieri racconta il momento drammatico | la preoccupazione per la mamma travolge lo chef

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 22 maggio 2023)italiano di fama mondiale,nelle ultime ore è finito al centro delle cronache per la sua enorme! Chi non conosce, con la sua eleganza e la sua precisione nel commentare piatti, servizi e camere d’Hotel? Il celeberrimoè protagonista di tanti programmi televisivi dedicati proprio alla cucina, alla ristorazione all’hotellerie e, con le sue sette stelle Michelin, è una delle voci più autorevoli in questo campo., laper la(Foto Ansa) – grantennistoscana.itNelle ultime ore, però, il classico sorriso che adorna il volto delloha lasciato il posto a una smorfia di grande ...