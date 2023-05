Brooks Koepka ci sa fare | non solo nel golf La vittoria al Pga Championship

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un grande ritorno, il gioco sicuro dell’uomo che non deve chiedere mai, il controllo totale del campo, mai aggressivo e mai remissivo, l’atteggiamento giusto perquello che ad aprile al Masters non gli era riuscito.è il vincitore della 105esima edizione del Pga, terzo torneo del grande slam, l’unico per soli professionisti. Unanetta per il campione di West Palm Beach che dal 2017 al 2019 aveva dominato il mondo, due Us Open e due Pga, molti pensarono di aver trovato il nuovo Tiger Woods e invece seguirono anni di fatiche e infortuni, due gravi problemi alle ginocchia e poche vittorie. Fino alla riscossa di questi mesi, tornato a grandi livelli ad Augusta, dain testa dopo 54 buche, circondato da troppi ...