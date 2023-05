Bravi i gretini | il blitz green inquina l’ambiente

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Forse davvero la misura è colma. Forse davvero è arrivato il momento di non subire più. Di rispondere a tono a chi provoca come un demente e pretende di consegnarti a una realtà marziana. Forse, lontano da diplomazie che non portano più a niente, è il caso di fare come quel ciclista a Lugo di Romagna che ha mandato a fare in culo, santamente in culo, una troupe del telegiornale di stato che andava a pietirlo ma anche a compatirlo ma anche a colpevolizzarlo nella rovina generale: lui, uomo capitalista che non crede al riscaldamento globale… E il ciclista è sceso dal sellino, unica cosa rimastagli per sopravvivere nel fango, e li ha investiti: “Ma vi pare possibile che in due giorni che piove si allaga una regione da Bologna e Cesena? Ma vergognatevi! Ma levatevi dal cazzo, sciacalli!”. Così. Forse davvero non è più il caso di lasciarla passar liscia a parassiti, imbroglioni, teppisti. ...