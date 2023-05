Borse Ue caute con gli occhi sul debito Usa Su Milano pesa maxi-stacco dividendi

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Lecinesi sono apparse più, con Shanghai in calo dello 0,43&, mentre è incolore Shenzhen (+0,09%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Fra le altre piazze asiatiche che ...Restanoleeuropee e Piazza Affari, di riflesso al persistere di preoccupazioni per un deterioramento della congiuntura globale, confermato ieri dai dati cinesi , e per uno shock provocato dalla ...

Borse, a Piazza Affari oggi maxi-stacco di dividendi. Asiatiche positive dopo le parole di Biden Il Sole 24 ORE

In rialzo anche Seoul (+0,71%). Le borse cinesi sono apparse più caute, con Shanghai in calo dello 0,43&, mentre è incolore Shenzhen (+0,09%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Fra le ...Wall Street: futures in lieve rialzo, settimana positiva per la borsa Usa A Wall Street futures poco mossi dopo la sessione contrastata della vigilia. Nella sessione di ieri il Dow industrial average ...