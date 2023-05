Borse Ue caute con gli occhi sul debito Usa Milano dribbla maxi-stacco dividendi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Riflettori anche sulle parole di Biden: ha prospettato un «disgelo» dei rapporti con la Cina. Euro poco mosso, prezzi del petrolio e del gas in calo. Spread poco mosso, rendimento decennale in leggero rialzo

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Lecinesi sono apparse più, con Shanghai in calo dello 0,43&, mentre è incolore Shenzhen (+0,09%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Fra le altre piazze asiatiche che ...Restanoleeuropee e Piazza Affari, di riflesso al persistere di preoccupazioni per un deterioramento della congiuntura globale, confermato ieri dai dati cinesi , e per uno shock provocato dalla ...

Borse Ue caute con gli occhi sul debito Usa. Su Milano pesa maxi-stacco dividendi Il Sole 24 ORE

Il titolo del club bianconero cede quasi il 3% nella giornata che potrebbe portare alla nuova sentenza per il caso plusvalenze.