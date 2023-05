Borse | a Piazza Affari oggi maxi-stacco di dividendi Asiatiche positive Nikkei +0 | 9% dopo le parole di Biden sulla Cina

(Di lunedì 22 maggio 2023) Per lesi profila una giornata povera di spunti macroeconomici e con gli occhi puntati sulle trattative fra la Casa Bianca e i democratici per l’innalzamento del tetto al debito Usa

La scorsa settimana ha visto leeuropee chiudere in leggero rialzo grazie a un balzo ... In positivo anche il FTSE MIB diAffari, mentre Wall Street ha rallentato proprio sul finale a causa ...... a fine 2016, milioni di persone scesero inin tutto il mondo. La manifestazione più grande ...parlato con il presidente dell'università americana di Roma e da allora abbiamo avviato delle...In rialzo settore tech, aAffari fa bene St (+6,7%) . Settimana positiva per leeuropee: Francoforte ha registrato la performance migliore, salendo del 2,4%. Parigi, inoltre, ha registrato un progresso dell'1,2%, ...

Borse, a Piazza Affari oggi maxi-stacco di dividendi. Asiatiche positive dopo le parole di Biden Il Sole 24 ORE

Impatto -1,27% su Ftse Mib (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mag - "Cautela" torna a essere la parola d'ordine per i listini azionari europei, che continuano a monitorare gli sviluppi dei ne ...