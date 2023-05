L'indice Ase delladi Atene ha chiuso in rialzo del 6,1% mentre il rendimento dei bond decennali di Atene è sceso di 14 punti base, al 3,82%, contro il 4,3% dei Btp. Lo spread che separa Roma e ...A brillare oggi è stata soprattutto ladi Atene che ha messo a segno un +6% dopo le elezioni. Negli Stati Uniti grande attesa per l'incontro tra il presidente Biden e lo speaker repubblicano ...Ottima performance per la società attiva nello sviluppo ed edizione di siti di incontri online , che scambia in rialzo del 5,34%. 22 - 05 - 2023 18:00

Borsa: vola Atene con le elezioni, i bond staccano i Btp Agenzia ANSA

Seduta sugli scudi per i mercati finanziari greci, che festeggiano la vittoria di Nuova Democrazia, il partito guidato dal premier uscente, Kyriakos Mitsotakis, che potrà proseguire le politiche 'mark ...Piazza Affari maglia nera in Europa, Milano chiude a -0,76%. La Borsa di Atene mette a segno un +6% dopo le elezioni ...